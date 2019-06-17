Водитель автобуса, по вине которого в ДТП попали дети в Стругокрасненском районе, осуждён к 1 году ограничения свободы

23:00, 17 июня 2019, ПАИ

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение в отношении 61-летнего псковича, водителя автобуса. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Как установлено в суде, в мае 2018 года между подсудимым, являющимся индивидуальным предпринимателем на момент инкриминируемых событий, и МБУ «СОШ № 12» в лице заместителя директора заключен договор по оказанию услуг по перевозке группы учащихся 7 и 8 классов по маршруту город Псков – Санкт- Петербург.

Являясь лицом, ответственным, за организацию перевозки группы учащихся в количестве 28 человек, во время управления автобусом виновный, осуществлял перевозку пассажиров в утомленном состоянии, не пройдя в установленном порядке предрейсовый медицинский осмотр.

Вследствие нарушения установленных правил по безопасности перевозок пассажиров у подсудимого произошел эпилептический приступ, в результате чего обвиняемый допустил выезд автобуса с пассажирами на полосу встречного движения с последующим съездом в левый по ходу движения кювет. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажирам автобуса причинены телесные повреждения, которые не нанесли вреда здоровью, либо повлекли легкий вред здоровью.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих по делу обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, авария произошла 22 мая 2018 года около 7:30 в Стругокрасненском районе в деревне Цапелька на трассе Санкт-Петербург – Невель. В ДТП попал автобус, перевозивший школьников на экскурсию в город Санкт-Петербург. По предварительным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением - ему стало плохо. По оперативным данным, пострадали 10 человек: двое взрослых и 8 детей. По факту ДТП с детьми в Стругокрасненском районе было возбуждено уголовное дело.