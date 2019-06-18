«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
Для перевозки гостей и участников Ганзейских дней Нового времени, которые будет пройдут Пскове 27- 30 июня, ОАО «РЖД» запустит поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры - Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО«РЖД».
Расписание движения поездов по направлению Псков – Печоры:
|
Номер поезда
|
Время отправления из Пскова
|
Время прибытия на ст. Печоры
|
Остановки
|
Даты курсирования
|
№925
|
09:00
|
09:40
|
Моглино 09:10–09:11
Новоизборск 09:21–09:22
|
27, 28, 29, 30 июня
|
№927
|
22:50
|
23:30
|
Моглино 23:00–23:01
Новоизборск 23:11–23:12
|
27, 28, 29, 30 июня
Расписание движения по направлению Печоры – Псков:
|
Номер поезда
|
Время отправления со ст. Печоры
|
Время прибытия в Псков
|
Остановки
|
Даты курсирования
|
№926
|
10:20
|
11:01
|
Новоизборск 10:38–10:39
Моглино 10:49–10:50
|
27, 28, 29, 30 июня
|
№928
|
00:10
|
00:51
|
Новоизборск 00:28– 00:29
Моглино 00:39–00:40
|
28, 29, 30 июня, 1 июля
Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.