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Общество

«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы

Для перевозки гостей и участников Ганзейских дней Нового времени, которые будет пройдут Пскове 27- 30 июня, ОАО «РЖД» запустит поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры - Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО«РЖД».

Расписание движения поездов по направлению Псков – Печоры:

Номер поезда

Время отправления из Пскова

Время прибытия на ст. Печоры

Остановки

Даты курсирования

№925

09:00

09:40

Моглино 09:10–09:11

Новоизборск 09:21–09:22

27, 28, 29, 30 июня

№927

22:50

23:30

Моглино 23:00–23:01

Новоизборск 23:11–23:12

27, 28, 29, 30 июня

Расписание движения по направлению Печоры – Псков:

Номер поезда

Время отправления со ст. Печоры

Время прибытия в Псков

Остановки

Даты курсирования

№926

10:20

11:01

Новоизборск 10:38–10:39

Моглино 10:49–10:50

27, 28, 29, 30 июня

№928

00:10

00:51

Новоизборск 00:28– 00:29

Моглино 00:39–00:40

28, 29, 30 июня, 1 июля

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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