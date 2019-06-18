Вор-рецидивист из Невельского района проведёт в колонии 3 года

10:36, 18 июня 2019, ПАИ

51-летний рецидивист из Невельского района приговорен к 3 годам колонии строгого режима за грабеж и кражи, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

11 февраля в Невеле он украл из магазина крупной торговой сети товар на 729 рублей 9 копеек. Похищенное мужчина спрятал в сумку и, минуя кассу, направился к выходу. Злоумышленнника остановила директор магазина и потребовала вернуть украденное, но тот убежал.

9 марта из квартиры в доме № 3 по улице Рошаля он похитил находящийся на столе в спальной комнате ноутбук марки «Acer» стоимостью 20 тысяч рублей, принадлежащий его знакомому.

А 2 апреля мужчина незаконно проник внутрь сарая во дворе дома № 7 по улице Красноармейской, откуда украл велосипед за 7 тысяч рублей.