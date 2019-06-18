За мусор и нескошенную траву у собственников предложили изымать участки

11:02, 18 июня 2019, ПАИ

За мусор и нескошенную траву, то есть за несоблюдение правил пожарной безопасности, у собственников предложили изымать участки. Как сообщает «Российская газета», Минэкономразвития предлагает внести изменения в Гражданский и Земельный кодексы, закон о пожарной безопасности.

Изымать участки за несоблюдение законодательства можно и сейчас, однако нарушение правил пожарной безопасности стоит прописать отдельно, настаивают в ведомстве.

«Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создает почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», - подчеркивают авторы инициативы.

Если изменения примут, изымать участки будут по результатам проведения госпроверок соблюдения требований пожарной безопасности. На устранение выявленных нарушений владельцу дадут 6 месяцев, затем после решения суда участок, изъятый у собственника, продадут с торгов.