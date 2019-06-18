0
11:00
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
10:30
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
10:24
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
09:26
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
09:00
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
21:36
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
Еще новости
Общество

За мусор и нескошенную траву у собственников предложили изымать участки

За мусор и нескошенную траву, то есть за несоблюдение правил пожарной безопасности, у собственников предложили изымать участки. Как сообщает «Российская газета», Минэкономразвития предлагает внести изменения в Гражданский и Земельный кодексы, закон о пожарной безопасности.

Изымать участки за несоблюдение законодательства можно и сейчас, однако нарушение правил пожарной безопасности стоит прописать отдельно, настаивают в ведомстве.

«Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создает почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», - подчеркивают авторы инициативы.

Если изменения примут, изымать участки будут по результатам проведения госпроверок соблюдения требований пожарной безопасности. На устранение выявленных нарушений владельцу дадут 6 месяцев, затем после решения суда участок, изъятый у собственника, продадут с торгов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
18 июня 2019
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
18 июня 2019
Блогеры: В Псковской области дороги стали лучше
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
18 июня 2019
Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
18 июня 2019
«Ласточки» будут курсировать по маршруту Псков - Печоры в дни Ганзы
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
18 июня 2019
Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
17 июня 2019
Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России
17 июня 2019
Ответственность за «пьяные» ДТП ужесточена в России

Идет загрузка...