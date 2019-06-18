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Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге

Фото с личной странички Регины Кадыровой

Регина Кадырова, на протяжении многих лет работающая в средствах массовой информации Пскова, попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Девушка была сбита автомашиной на Воскресенской набережной у дома 20. Произошло все около 2 часов ночи 15 июня. Очевидцы уверяют, что Регина вышла на проезжую часть от набережной на запрещающий сигнал светофора, на дороге в тот момент, как казалось, не было машин. Появление такси стало для всех неожиданностью.

Фото из группы Дорожный инспектор. Санкт-Петербург Вконтакте

С множественными травмами Региона была доставлена в больницу. Состояние псковички оценивают как тяжелое.

Фото из группы Дорожный инспектор. Санкт-Петербург Вконтакте

«Мы все очень любим и ценим Регину. Это фантастический режиссер и журналист, который любую тему делает с удивительными подходами. Если она берется, то делает всегда очень яркие передачи, с теплотой и юмором. Ее проект «Тур на двоих», - я слышала о нем очень много отзывов, - говорят, что это идеальный вариант продукта о муниципальных районах», - рассказала директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Регина Кадырова сейчас находится в отделении реанимации Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

Сотрудники редакции Псковского агентства информации верят, что Регина очень сильная и она непременно выдержит все выпавшие ей испытания, чтобы очень скоро вернуться к своим коллегам.

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