В Пскове пожизненный срок грозит гражданину Латвии за перевозку 122 кг наркотиков

12:43, 18 июня 2019, ПАИ

В Пскове областной суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Латвии. Его обвиняют в контрабанде крупной партии наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что ночью 9 февраля 2018 года иностранец пытался провести более 122 килограммов гашиша на автомобиле через таможенный пост «Шумилкино» в Печорском районе. Его автомобиль обследовали сотрудники правоохранительных органов. Они нашли в тайнике, оборудованном в багажном отсеке автомобиля, незаконно перемещенные через таможенную границу Таможенного союза наркотики.

У гражданина Латвии были изъяты наркотики. Также правоохранительные органы установили, что гражданин занимается незаконным оборотом наркотиков, участвуя в преступной группе.

Прокурор Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Латвии по пункту «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Гражданину Латвии грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.