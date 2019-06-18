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Экономика

1 млн потратят на благоустройство тротуара на улице Красноармейской в Порхове

Благоустройство тротуара на улице Красноармейской в районе домов №№ 7-17 проведут в Порхове. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 194 тыс. 828 рублей. Источник финансирования - бюджет Порховского района в виде субсидий из федеральной и областной казны.

Проведение аукциона запланировано на 1 июля.

Техническое задание предусматривает разборку и устройство асфальтобетонных покрытий и бортового камня, установку 4 металлических опрокидывающихся урн.

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