1 млн потратят на благоустройство тротуара на улице Красноармейской в Порхове
Благоустройство тротуара на улице Красноармейской в районе домов №№ 7-17 проведут в Порхове. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 194 тыс. 828 рублей. Источник финансирования - бюджет Порховского района в виде субсидий из федеральной и областной казны.
Проведение аукциона запланировано на 1 июля.
Техническое задание предусматривает разборку и устройство асфальтобетонных покрытий и бортового камня, установку 4 металлических опрокидывающихся урн.