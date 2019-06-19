Владельцы частного сектора могут попасть под курортный сбор

08:15, 19 июня 2019, ПАИ

Россияне, сдающие жилье туристам, могут попасть под курортный сбор. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Он пояснил, что с 1 мая 2018 года налог платят только юридические лица — гостиницы или хостелы. По мнению министра, те, кто сдает туристам собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении». «Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит», — заявил Сергей Чеботарев.

Он добавил, что возможность установления налога для собственников недвижимости рассматривает в Минкавказаза. Гражданам предложат регистрироваться в качестве самозанятых и перечислять плату за каждого остановившегося постояльца. Авторы инициативы считают, что это даст гарантию соцзащиты и поспособствует постепенному выходу данной сферы туристического бизнеса из тени.

Курортный сбор установлен в четырех регионах РФ, он продлится до 2022 года. Сбор с отдыхающих взимают на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), с 16 июля он будет введен в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и еще четырех курортных поселениях Туапсинского района). Налог также планируют ввести в Крыму.