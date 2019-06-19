Владельцы частного сектора могут попасть под курортный сбор
Россияне, сдающие жилье туристам, могут попасть под курортный сбор. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.
Он пояснил, что с 1 мая 2018 года налог платят только юридические лица — гостиницы или хостелы. По мнению министра, те, кто сдает туристам собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении». «Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит», — заявил Сергей Чеботарев.
Он добавил, что возможность установления налога для собственников недвижимости рассматривает в Минкавказаза. Гражданам предложат регистрироваться в качестве самозанятых и перечислять плату за каждого остановившегося постояльца. Авторы инициативы считают, что это даст гарантию соцзащиты и поспособствует постепенному выходу данной сферы туристического бизнеса из тени.
Курортный сбор установлен в четырех регионах РФ, он продлится до 2022 года. Сбор с отдыхающих взимают на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), с 16 июля он будет введен в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и еще четырех курортных поселениях Туапсинского района). Налог также планируют ввести в Крыму.