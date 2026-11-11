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Общество

Дискуссии, воркшопы и мастер-классы: что ждёт участников фестиваля «Место встречи» в Пскове

Молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес» пройдёт в рамках Недели креативной экономики в пространстве «Лофт» в Пскове 16 ноября. Как сообщила предприниматель и председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства «Опоры России» в Пскове Кристина Агафонова на брифинге в медиацентре ПАИ, это уже четвёртое мероприятие подобного формата.

Фото: ПАИ

Главная цель фестиваля – дать молодым предпринимателям необходимые знания и навыки для старта бизнеса, пояснила она.

«Мы проводим этот фестиваль уже в четвёртый раз. Изначально идея была создать площадку именно для молодых начинающих предпринимателей, которым может не хватать знаний или навыков. Они приходят, слушают лекции, проходят мастер-классы, получают знания и навыки, которые могут применить здесь и сейчас», – отметила Кристина Агафонова.

Программа мероприятия будет полностью посвящена творческим индустриям. Спикерами выступят псковские предприниматели, каждый из которых поделится личным опытом построения бизнеса на основе творчества.

В рамках фестиваля пройдут два блока с участием восьми экспертов, воркшопы и пленарная дискуссия о том, как превратить своё хобби в прибыльное дело.

«Тема нашего фестиваля – это творчество как бизнес. Программа будет крутиться вокруг творческих предпринимателей. Мы будем обсуждать, как монетизировать своё творчество, а также слушать кейсы от наших местных бизнесменов о том, как они пришли к своему делу», – рассказала Кристина Агафонова.

Мероприятие продлится четыре часа и станет площадкой для обмена практическим опытом между опытными предпринимателями и студентами.

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