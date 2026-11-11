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Общество

Неделя креативной экономики стартует в Пскове 16 ноября

Неделя креативной экономики стартует в Пскове 16 ноября. Как сообщила руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Романова на брифинге в медиацентре ПАИ, программа мероприятия насыщена и охватывает широкий круг тем – от образования до современных цифровых трендов.

Фото: ПАИ

По её словам, в рамках мероприятия эксперты обсудят вопросы формирования кадрового резерва для креативных индустрий и меры государственной поддержки.

Организаторы планируют поднять важные темы: какие элементы креативных индустрий должны стать частью образовательной программы вузов, как преодолеть разрыв между теорией и практикой студентов и какой специалист сегодня наиболее востребован на рынке. Особое внимание будет уделено тому, как удержать молодые таланты в регионе.

Программа недели включает не только деловые форматы. В частности, 17 ноября пройдёт шоу-кейс «Путь творца» для представителей творческих направлений области. А 18 ноября фокус сместится на музыкантов: запланирован образовательный интенсив и шоу-кейс «За музыкой» специально для них.

Анастасия Романова подчеркнула, что кульминацией недели станет форумный день 19 ноября, посвящённый инновациям. «Мы поговорим о том, как расти в эпоху искусственного интеллекта, в эпоху коллабораций. Поговорим про брендинг территории, про локальный культурный код, про то, как использовать бренд города в своих локальных продуктах», – рассказала она.

Отдельным блоком будут обсуждаться актуальные кейсы по авторскому праву и использованию VR-технологий в бизнесе. Завершится неделя квартирником с финалистами музыкального шоу-кейса «За музыкой», куда смогут попасть все участники мероприятия.

Отметим, что участие во всех мероприятиях Недели креативной экономики бесплатное, однако необходимо заранее пройти регистрацию.

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