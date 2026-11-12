Запрет вейпов в Псковской области: «Опора России» предупреждает о рисках ухода торговли в тень

11:53, 12 ноября 2026, ПАИ

Запретить легальную продажу проще, чем остановить нелегальную. Именно на этот риск обращает внимание Псковское региональное отделение «Опоры России», выступая против введения полного запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года.

Позицию предпринимательского сообщества обсудили на круглом столе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылёвым, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении организации. От «Опоры России» в обсуждении участвовали Сергей Пакреев и Елизавета Пантелеева.

Главный аргумент – запрет может вытеснить добросовестных продавцов, сохранив спрос на продукцию. Покупатели получат возможность приобретать её через нелегальные каналы или в соседних регионах. При этом Псковская область рискует потерять рабочие места, налоговые поступления и действующие предприятия.

Есть и правовая коллизия: бизнесу предлагают готовиться к федеральному лицензированию торговли, вкладывать средства в выполнение новых требований, а затем фактически закрыть это направление деятельности.

«Опора России» поддерживает защиту несовершеннолетних и борьбу с нелегальным оборотом. Однако меры регулирования должны опираться на оценку их эффективности и экономических последствий.

Организация предлагает сначала запустить лицензирование, усилить контроль за продажами и провести оценку регулирующего воздействия. Если решение о запрете сохранится – перенести его введение на 1 марта 2028 года.

«Регулирование должно сокращать теневой рынок, а не создавать для него новые возможности. Для этого важно сначала оценить эффективность лицензирования и реальные последствия запрета для бизнеса и экономики региона», – подчеркнула руководитель бюро по защите прав предпринимателей Псковского регионального отделения «Опоры России» Елизавета Пантелеева.