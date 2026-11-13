Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички – эксперты

08:58, 13 ноября 2026, ПАИ

С конца 2020 года по третий квартал 2026-го цены на новостройки в России выросли на 112 %, тогда как вторичное жильё – только на 66,1 %, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

С учётом потребительской инфляции реальное удорожание новостроек достигло 33,9 %, а вторичного жилья – лишь 4,9 %. Таким образом, темпы роста цен заметно выше инфляции оказались прежде всего на первичном рынке.

За три квартала 2026 года новостройки прибавили в цене 7,2 % в номинальном выражении и 2 % с поправкой на инфляцию, вторичное жильё – 5,5 % и 0,5 % соответственно.

Разница сохраняется и в уровне средних цен. При этом, подчеркивают аналитики, это не означает, что квартира у застройщика в полтора раза дороже аналогичной на вторичном рынке: средние показатели зависят от характеристик жилья и его территориального состава.

Отдельно в агентстве отметили восстановление ипотечного кредитования после двух лет спада. В январе – сентябре 2026 года на льготные программы пришлось 63 % всех выдач, но их доля снижается: рыночная ипотека выросла более чем втрое с низкой базы при почти неизменном объёме льготных кредитов.