Эксперт рассказала о самых востребованных строительных профессиях 2027 года

08:41, 13 ноября 2026, ПАИ

Электромонтажники, сварщики и ТИМ‑инженеры будут наиболее востребованы в российской строительной отрасли в 2027 году. Об этом рассказала РИА Недвижимость директор по развитию – глава проектного офиса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Елена Парикова.

В 2027 году также останутся востребованными машинисты спецтехники, бетонщики, арматурщики, плиточники, промышленные альпинисты. К ним добавится спрос на специалистов нового технологического уклада – BIM/ТИМ‑инженеров, специалистов по пусконаладке и роботизированному оборудованию, а также проектировщиков под крупные инфраструктурные проекты.

В этом году, по словам эксперта, стройотрасль больше всего нуждается в арматурщиках, бетонщиках, монтажниках стальных и железобетонных конструкций, сварщиках, каменщиках, электромонтажниках, монтажниках технологических трубопроводов и сантехнических систем, кровельщиках, отделочниках.