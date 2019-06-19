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Общество

Квест-игра «Равнение на олимпийцев» прошла в Великих Луках

Фото Великолукской государственной академии физической культуры и спорта

В Великих Луках на базе академии физической культуры прошла традиционная квест-игра «Равнение на олимпийцев». Она была посвящена XXX всероссийскому олимпийскому дню, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Перед началом квест-игры все команды посетили экскурсию в музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Сама игра включала в себя путешествие по маршруту, на котором расположены игровые точки. На них команды выполняли задания теоретического и практического характера. Участниками квеста стали великолукские школьники. По итогам квест-игры первое место заняла команда лицея №11, второе место — школа №7, третье место — школа №2. Все участники мероприятия получили в подарок «Олимпийский дневник школьника Псковской области».

Квест-игра «Равнение на олимпийцев» проходила при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук, Великолукской олимпийской академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Проводить мероприятие помогали сотрудники музея спорта и олимпийского движения Псковского края, а также студенты волонтерского отряда «На старте».

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