0
14:51
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
14:15
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
13:29
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
11:56
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
10:43
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
09:47
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
09:15
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
Еще новости
Общество

Проверка Роскачества: Какие напитки лучше пить в жару

Какие напитки лучше всего утоляют жажду в жаркую погоду, выяснили эксперты Роскачества. Специалисты отмечают, что в жару не стоит пить сладкие газированные напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара. Избежать обезвоживания поможет чай и простая вода.

Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, лечебно-столовую лучше употреблять в лечебных целях. Причём отечественная минеральная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам и нередко превосходит их в качестве, заявили в Роскачестве. Вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.

Специалисты ведомства выяснили, какая минералка на российских прилавках полностью соответствует нормам. В числе вод, набравших 5 баллов из 5 возможных оказались марки: «Волжанка», «Новотерская», «Простое добро», Aquanika, «Липецкий бювет», «О! Наша семья», Bon Aqua, Arctic explorer.

А, например, недешевая вода Evian набрала лишь 3,6 балла, такой же показатель у вод под марками «Эдельвейс», «Сенежская», «Святой источник», «Кубай», «Кристальный родник». Вода «Д» из «Дикси» получила 3,5 балла, у Vittel - 3,3 балла, у «Аква Минерале», «Шишкиного леса», «Пилигрима» и марки Baikal - по 3,2 балла.

При выборе кваса предпочтение лучше отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу. При производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки – красители, подсластители и усилители вкуса. Употряблять лимонады в жару не следует, так как в одном литре такого напитка содержится 80-100 граммов сахара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
19 июня 2019
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
19 июня 2019
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
19 июня 2019
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
19 июня 2019
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
19 июня 2019
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
19 июня 2019
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
19 июня 2019
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове
18 июня 2019
Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове

Идет загрузка...