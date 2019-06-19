Проверка Роскачества: Какие напитки лучше пить в жару

10:21, 19 июня 2019, ПАИ

Какие напитки лучше всего утоляют жажду в жаркую погоду, выяснили эксперты Роскачества. Специалисты отмечают, что в жару не стоит пить сладкие газированные напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара. Избежать обезвоживания поможет чай и простая вода.

Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, лечебно-столовую лучше употреблять в лечебных целях. Причём отечественная минеральная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам и нередко превосходит их в качестве, заявили в Роскачестве. Вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.

Специалисты ведомства выяснили, какая минералка на российских прилавках полностью соответствует нормам. В числе вод, набравших 5 баллов из 5 возможных оказались марки: «Волжанка», «Новотерская», «Простое добро», Aquanika, «Липецкий бювет», «О! Наша семья», Bon Aqua, Arctic explorer.

А, например, недешевая вода Evian набрала лишь 3,6 балла, такой же показатель у вод под марками «Эдельвейс», «Сенежская», «Святой источник», «Кубай», «Кристальный родник». Вода «Д» из «Дикси» получила 3,5 балла, у Vittel - 3,3 балла, у «Аква Минерале», «Шишкиного леса», «Пилигрима» и марки Baikal - по 3,2 балла.

При выборе кваса предпочтение лучше отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу. При производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки – красители, подсластители и усилители вкуса. Употряблять лимонады в жару не следует, так как в одном литре такого напитка содержится 80-100 граммов сахара.