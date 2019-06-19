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Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе

В Себежском районе идет активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Предстоящее мероприятие обсудили на выездном совещании руководители региональных комитетов по социальной защите, по экономическому развитию и инвестиционной политике, глава Себежского района Леонид Курсенков и представители районной администрации.

Они побывали на месте проведения юбилейного Кургана Дружбы — на слиянии государственных границ России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из трех стран пройдет 7 июля, в этом году принимающей стороной выступает Россия в лице Псковской области.

На сегодняшний день на стыке госграниц в Себежском районе, где состоятся основные памятные мероприятия, ведется благоустройство территории. В скором времени начнется монтаж сцены и торговых рядов. Будет обеспечена стабильная работа мобильных телефонов, специалисты уже возводят фундамент для вышки сотовой связи. 

«Наступила активная фаза подготовки. Сейчас все работы выполняются в графике», — заявил председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян.

В 2019 году концепцию традиционного Кургана Дружбы пересмотрят. Участников и гостей ждут интерактивные, выставочные, концертные площадки, ремесленная ярмарка. Начнется мероприятие с братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды Славы к памятникам героев на территории России, Белоруссии и Латвии. 

Подробнее вопрос организации юбилейного Кургана Дружбы обсудят на традиционной российско-белорусской встрече «Малый Курган» 21 июня. Представители органов исполнительной и законодательной власти Псковской области и Республик обменяются информацией о подготовке к мероприятию.

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