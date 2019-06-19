Во время праздника выпускников в Великих Луках ограничат движение транспорта

12:20, 19 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках в связи с проведением праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Бригантина-2019» ограничат движение автомобильного транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, проезд будет закрыт на площади Ленина с 6:00 20 июня до 22:00 21 июня, за исключением транспорта, имеющего пропуск соответствующего образца. Парковка у дома № 22 по проспекту Ленина также будет запрещена.

Кроме того, движение перекроют 21 июня с 18:00 до 19:45 по проспекту Ленина от площади Калинина до Л. Чайкиной; по улице Дьяконова от проспекта Гагарина до Дьяконова, 1 (Мебельный магазин № 1); по улице Зверева от проспекта Ленина до проспекта Гагарина.

21 июня будут прекращены: с 18:00 до 19:45 – парковка транспортных средств по маршруту движения колонны выпускников; с 18:15 до 21:00 – въезд и проход на площадь Ленина на велосипедах.

Объездные маршруты во время шествия колонны выпускников установлены по улице Яна Арно – проспекту Ленина; проспекту Гагарина – проспекту Октябрьский – улице Ботвина; проспекту Ленина – улице Ставского – улице Винатовского – улице Л. Чайкиной.

Автолюбителей просят заранее продумать маршрут движения.