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Общество

Во время праздника выпускников в Великих Луках ограничат движение транспорта

В Великих Луках в связи с проведением праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Бригантина-2019» ограничат движение автомобильного транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, проезд будет закрыт на площади Ленина с 6:00 20 июня до 22:00 21 июня, за исключением транспорта, имеющего пропуск соответствующего образца. Парковка у дома № 22 по проспекту Ленина также будет запрещена.

Кроме того, движение перекроют 21 июня с 18:00 до 19:45 по проспекту Ленина от площади Калинина до Л. Чайкиной; по улице  Дьяконова от проспекта Гагарина до Дьяконова, 1 (Мебельный магазин № 1); по улице Зверева от проспекта Ленина до проспекта Гагарина.

21 июня будут прекращены: с 18:00 до 19:45 – парковка транспортных средств по маршруту движения колонны выпускников; с 18:15 до 21:00 – въезд и проход на площадь Ленина на велосипедах.

Объездные маршруты во время шествия колонны выпускников установлены по улице Яна Арно – проспекту Ленина; проспекту Гагарина – проспекту Октябрьский – улице Ботвина; проспекту Ленина – улице Ставского – улице Винатовского – улице Л. Чайкиной.

Автолюбителей просят заранее продумать маршрут движения.

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