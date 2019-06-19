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Общество

Опасные насекомые угрожают псковским лесам

Фото лесозащита.рф

На 50 га из 80 га проверенных участков искусственного лесовосстановления в Опочецком лесничестве Гавровском участковом лесничестве обнаружены личинки пилильщика соснового рыжего – вредителя леса, сообщили Псковскому агентству информации в Центре защиты леса Новгородской области.

«Также вредитель обнаружен на смежных землях сельскохозяйственного назначения», – сообщил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.   

Фото лесозащита.рф

Он отметил, что вся информация о поврежденных участках направлена в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области для принятия управленческих решений.

Сосновые пилильщики — одни из самых опасных вредителей соснового леса. Личинки соснового пилильщика объедают хвою. Старшие личинки съедают хвоинки полностью, до основания. За время роста одна личинка съедает от 30 до 40 хвоинок, как молодых, так и старых. В результате верхушки сосен высыхают, деревья замедляют рост, слабеют, что приводит к болезням и заселению ствольными вредителям.

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