695 млн рублей налогов перечислила Октябрьская железная дорога в бюджет Псковской области

16:24, 27 октября 2026, ПАИ

За январь – сентябрь 2026 года Октябрьская железная дорога направила в бюджет Псковской области 695 млн рублей налоговых отчислений, сообщили ПАИ в пресс-службе ОЖД.

Всего за девять месяцев компания перечислила налоги в бюджеты регионов своего присутствия. Наибольшие суммы получили Санкт-Петербург – около 3,8 млрд рублей и Ленинградская область – более 3,5 млрд рублей.

В бюджет Республики Карелии поступило 1,6 млрд рублей, Мурманской и Тверской областей – примерно по 1,3 млрд рублей. В Новгородскую область направили 650 млн рублей.