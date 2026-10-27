Метеоролог рассказала, когда в Псковской области выпадет первый снег

17:27, 27 октября 2026, ПАИ

Когда жителям Псковской области ждать первого снега, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Вероятность осадков в виде снега у нас появляется в конце первой декады ноября, то есть после 5–6-го числа. И по предварительному прогнозу, на начало ноября в Пскове тоже будут осадки. Возможны отдельные снежинки, снег с дождём. Можно сказать, что уже в первой декаде ноября мы, возможно, увидим осадки в виде снега», – пояснила она.

По словам Талы Нещадимовой, это будет не тот снег, который образует устойчивый покров. «Он ещё будет таять, потому что подстилающая поверхность даже не начала замерзать. Пока дневные и ночные температуры положительные», – добавила она.

Отрицательные ночные температуры, как уточнила руководитель Псковского гидрометцентра, прогнозируют только в ноябре. Пока что – тёплый октябрьский финал.

Напомним, 28 октября воздух в Псковской области прогреется до +11 градусов.