Новым прокурором Бежаницкого района назначена Надежда Новик
Советник юстиции Надежда Новик назначена прокурором Бежаницкого района, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Назначение произведено приказом генерального прокурора РФ от 23 октября. Срок службы на должности составит пять лет.
Одновременно с этим Надежда Новик освобождена от должности прокурора Локнянского района.
27 октября 2026
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