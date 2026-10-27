Новым прокурором Бежаницкого района назначена Надежда Новик

17:25, 27 октября 2026, ПАИ

Советник юстиции Надежда Новик назначена прокурором Бежаницкого района, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Назначение произведено приказом генерального прокурора РФ от 23 октября. Срок службы на должности составит пять лет.

Одновременно с этим Надежда Новик освобождена от должности прокурора Локнянского района.