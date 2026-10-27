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Общество

Запись на бесплатные занятия в Школе психологического здоровья открыли в Пскове

Псковская городская поликлиника приглашает всех желающих принять участие в занятиях Школы психологического здоровья. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Изображение из группы министерства здравоохранения Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Ведущей занятий выступит медицинский психолог поликлиники Наталья Андреева. Организаторы подчёркивают, что формат встречи будет максимально практико-ориентированным: участникам предложат не просто теоретическую лекцию, а реальные рабочие инструменты для возвращения контроля над собственными эмоциями.

В ходе занятия участникам расскажут как распознать тревогу на ранних стадиях, действительно ли тревога всегда вредна или она имеет полезную сторону, что происходит с телом во время тревоги и почему она возникает, даже когда всё хорошо.

Каждый участник получит набор практических методик и техник самопомощи, которые можно легко применять в повседневной жизни: на работе, дома или в общественном транспорте.

Первое мероприятие состоится уже 3 ноября в 17:00. Встреча пройдёт в конференц-зале отделения медицинской профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22б. Записаться можно через группу Псковской городской поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

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