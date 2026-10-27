Лихач из Псковского района оплатил более 40 штрафов за нарушения в Петербурге

16:47, 27 октября 2026, ПАИ

Житель деревни Загорицы Псковского района разом оплатил 43 административных штрафа после применения к нему принудительных мер, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Принадлежащий 35-летнему мужчине автомобиль всю весну и лето регулярно попадал в объективы камер автоматической видеофиксации в Санкт-Петербурге. Всего было зафиксировано 43 нарушения правил дорожного движения, самыми частыми среди них стали превышение допустимой скорости на 50 километров в час, а также несоблюдение правил остановки и стоянки.

Так как ни один из назначенных штрафов мужчина добровольно не оплатил, постановления Госавтоинспекции поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пскова № 2. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила 36,5 тысячи рублей.

О возбуждении целой серии производств жителя Загориц уведомили через «Госуслуги», однако задолженность он так и не погасил. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий с принадлежащими должнику четырьмя транспортными средствами.

Через несколько дней после наложения данного обременения, на депозитный счёт подразделения службы судебных приставов поступила вся сумма задолженности в полном объёме и 43 исполнительных производства были окончены фактическим исполнением.