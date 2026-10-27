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Общество

«Экогрупп» запустит акцию по списанию пеней для должников за вывоз мусора

Компания «Экогрупп» запустит акцию по списанию пеней для должников за вывоз мусора в Псковской области. Об этом рассказал генеральный директор компании Денис Кузнецов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

Фото: ПАИ

«В настоящее время у регоператора присутствует дебиторская задолженность. После завершения досудебной работы по направлению уведомлений компания активно перешла к судебному взысканию долгов. Суды полностью встают на нашу сторону, и подобная практика уже сформирована не только в Псковской области, но и по всей стране», – отметил Денис Кузнецов.

Руководитель «Экогрупп» напомнил, что на сумму долга начисляются пени. Если дело доходит до суда, должникам приходится оплачивать ещё и государственную пошлину. Для физических лиц её размер составляет две тысячи рублей. Для юридических лиц суммы могут быть значительно выше – в зависимости от обстоятельств они могут достигать и миллиона рублей.

Чтобы избежать принудительного взыскания и дополнительных расходов, компания запускает специальную акцию. Она стартует в середине ноября и продлится до конца года.

«Если люди в добровольном порядке, без принуждения будут оплачивать свою задолженность, то мы с них спишем пени», – подчеркнул Денис Кузнецов.

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