Гендиректор «Экогрупп» оценил эффективность проекта «Стоп свалка»

16:56, 27 октября 2026, ПАИ

Эффективность проекта «Стоп свалка», который действует в Псковской области, оценил генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

«Инициатива показывает вполне хорошие результаты. Благодаря установленным камерам материалы о нарушениях передаются в полицию, а дела доходят до судов. В результате люди, оставляющие мусор в неположенных местах, оплачивают приличные штрафы», – рассказал гендиректор.

Кроме того, установка видеокамер рядом с контейнерными площадками для сбора твёрдых коммунальных отходов входит в обязанности собственников земельных участков, на которых они расположены, добавил эксперт.