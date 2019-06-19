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Общество

Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля

С 1 июля в связи с ежегодной индексации тарифов начнут действовать новые тарифы на электроэнергию в Псковской области для населения и приравненных к нему категорий потребителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

На основании приказа комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 21 декабря 2018 года № 251-э, одноставочный (суточный) тариф для жителей, проживающих в городских населенных пунктах, будет равен 4,40 рублей за 1 кВт/ч, в сельской местности – 3,08 рублей Стоимость 1 кВт/ч для населения, проживающего в домах с электроплитами составит 3,30 рублей.

АО «Псковэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии – до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Следовательно, оплату за электроэнергию, потребленную за период до 1 июля 2019 по старой цене, следует произвести в срок до 10 июля 2019 включительно.

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