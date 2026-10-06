Зима близко: как не остаться утром с разряженным аккумулятором

23:50, 06 октября 2026, ПАИ

Перед наступлением холодов водителям рекомендуется осмотреть аккумуляторную батарею: на ней не должно быть трещин, вздутия и подтёков. Такой совет дал автоэксперт Алексей Егоров, пишет «Подмосковье сегодня».

По его словам, важнее ориентироваться не на возраст батареи, а на то, как она работает при запуске. Если стартер стал крутить тяжелее, чем прежде, появляются паузы или заметно тускнеет подсветка приборов, проверку откладывать не стоит: первый мороз сделает проблему очевидной.

Эксперт также рекомендовал провести нагрузочный тест: он покажет, способна ли батарея дать стартеру нужный ток.