Школьников ждут самые длинные за последние десять лет каникулы

23:19, 06 октября 2026, ПАИ

Осенние каникулы у российских школьников в текущем учебном году станут самыми длинными за последние десять лет, пишет РИА Новости.

При обучении по четвертям каникулы продлятся 12 дней с учётом субботы, воскресенья и выходного за счёт Дня народного единства, 4 ноября.

При этом в прошлом учебном году школьники с учётом праздничных дней 3 и 4 ноября отдыхали 11 дней (с 25 октября по 2 ноября). В предыдущие восемь лет ученики отдыхали осенью девять-десять дней.