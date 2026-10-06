Школьников ждут самые длинные за последние десять лет каникулы
Осенние каникулы у российских школьников в текущем учебном году станут самыми длинными за последние десять лет, пишет РИА Новости.
При обучении по четвертям каникулы продлятся 12 дней с учётом субботы, воскресенья и выходного за счёт Дня народного единства, 4 ноября.
При этом в прошлом учебном году школьники с учётом праздничных дней 3 и 4 ноября отдыхали 11 дней (с 25 октября по 2 ноября). В предыдущие восемь лет ученики отдыхали осенью девять-десять дней.
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