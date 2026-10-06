Заместитель прокурора области проведёт личный приём граждан в Пскове и Кунье

22:36, 06 октября 2026, ПАИ

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Константин Мозеров организует личный приём граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

13 октября в 11:00 Константин Мозеров будет принимать граждан в здании прокуратуры Куньинского района по адресу Кунья, улица Дзержинского, 41.

19 октября в 11:00 состоится личный приём в прокуратуре Пскова (улица Некрасова, 54).

Желающим обратиться к первому заместителю прокурора области необходимо в указанное время прибыть по вышеуказанному адресу с письменным заявлением и всеми документами, относящимися к рассматриваемому вопросу.