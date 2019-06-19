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Общество

70 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

В Псковской области с 11 по 19 июня в лечебно-профилактические организации с жалобами на укусы клещей обратились 327 человек, из них 70 детей. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии Сергей Никифоров, всего с 1 января текущего года с этой проблемой обратились 2 тысячи 344 человека, из них 556 -дети.

За семь дней наибольшее количество человек пострадали в Пскове (103), Невельском (20) и Островском (18), Псковском (17) районах и Великих Луках (17). При этом клещи на территории региона покусали 4 жителей Ленинградской области, в том числе одного ребенка.

Иммуноглобулин был введён 6 детям. В микробиологическую лабораторию центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области за семь дней на исследование поступил 191 клещ. Методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит исследовали 26 насекомых (из них 1 – положительный), методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз - 165 клещей (из них 47 – положительные на клещевой боррелиоз, 1 – положительный на моноцитарный эрлихиоз; 1 – положительный на гранулоцитарный анаплазмоз). За последние семь дней прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали четыре жителя региона. Акарицидные обработки проведены на площади 39,309 гектар.

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