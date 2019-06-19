Останки 80 советских воинов перезахоронят в Великолукском районе

18:36, 19 июня 2019, ПАИ

21 июня в 11:00 на братском захоронении станции Чернозем в Великолукском районе состоится захоронение останков 80 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны с 1942 по 1943 годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Останки военнослужащих найдены в межвахтовый период на территории Великолукского и Себежского районов. Поисками занимались военно-патриотические клубы «Маргелов» и «Высота».

Заместитель начальника военно-патриотического клуба «Маргелов» Андрей Лиханов рассказал, что благодаря медальонам удалось установить личности двух военнослужащих. Один оказался из Тюменской области. Его останки передадут родственникам. «Сейчас решается вопрос с транспортом, потому что они уже пожилые люди и не могут за свой счет организовать перевозку», - отметил Андрей Лиханов. Близких второго военнослужащего всё ещё разыскивают.

По словам поисковика, опознание двух-трех красноармейцев из сотни — это большая удача. «Это наша основная задача — установить личность погибшего солдата и, по возможности, найти его родственников. Мы работаем и с подписными вещами, даже если на них есть только инициалы. Исследуем архивы и стараемся разыскать как можно больше информации», — добавил Андрей Лиханов.