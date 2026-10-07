Псковские студенты представляют регион на слёте амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет»

19:19, 07 октября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в V молодежном слёте амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет», который проходит в Грозном. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В состав делегации региона вошли студенты Псковского политехнического колледжа, Псковского кооперативного техникума, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Куратором команды амбассадоров «Профессионалитета» стала методист регионального центра опережающей профессиональной подготовки Татьяна Николаева.

Всего на слёт приехало более 500 участников из 86 регионов России.

В первый день мероприятия прошла акция «СПО – сила единства!», а на пленарном заседании «Амбассадоры «Профессионалитета» – голос нового СПО» участники обсудили будущее проекта вместе с наставниками. Также запланированы командная работа над проектами популяризации рабочих профессий и финал всероссийского конкурса молодёжных медиацентров.

Отметим, федеральный проект «Профессионалитет» является инициативой Министерства просвещения России, которая с 2025 года входит в состав национального проекта «Молодёжь и дети».