Профсоюзы передали гуманитарную помощь отдельной бригаде ВДВ

19:39, 07 октября 2026, ПАИ

Псковский областной совет профессиональных союзов передал гуманитарный груз бойцам 91-й отдельной бригады воздушно-десантных войск сегодня, 7 октября, во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В состав переданной помощи вошли бензиновый генератор, автономный отопитель и питьевая вода.

Профсоюзы Псковской области продолжают поддерживать защитников на передовой.

«Сегодня особенно важно быть рядом с теми, кто с оружием в руках отстаивает интересы России. Помощь фронту – это не разовая акция, а постоянная работа, в которой участвуют трудовые коллективы региона», – подчеркнули в облсовпрофе.