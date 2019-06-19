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Общество

Госдума поддержала в первом чтении продление дачной амнистии до 2022 года

Госдума РФ на заседании 19 июня приняла в первом чтении разработанные фракцией «Единой России» поправки о продлении дачной амнистии еще на три года – до 1 марта 2022 года. Документ принят единогласно - 402 голоса «за», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Документ на пленарном заседании Госдумы представил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что документ предлагает восстановить действие дачной амнистии до 1 марта 2022 года в отношении жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. Оформить на них права можно будет в упрощенном порядке.

Депутат также напомнил, что «дачная амнистия» действовала в течение 13 лет. По его словам, за это время положения «дачной амнистии» позволили легализовать 13 млн объектов по всей стране. Павел Крашенинников подчеркнул, что это чрезвычайно важный закон и принятие его в весеннюю сессию позволит гражданам в упрощенном порядке оформлять свои права.

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