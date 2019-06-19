32 штрафа ГИБДД оплатил великолучанин, чтобы снять запрет на регистрационные действия с машиной

21:32, 19 июня 2019, ПАИ

Сразу 32 штрафа ГИБДД оплатил великолучанин, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, в целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта, принадлежащего должнику.

Великолучанин с 2016 года привлекался к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения. Причем административные правонарушения мужчина совершал в различных регионах страны. Однако штрафы должник не оплачивал.

Судебный пристав наложил на автомобиль должника запрет на регистрационные действия, о которых мужчина узнал, когда попытался продать свою машину. После этого он попросил у судебных приставов реквизиты для оплаты. Чтобы снять запрет великолучанину пришлось полностью погасить задолженность по штрафам ГИБДД на общую сумму свыше 55 тысяч рублей.