Капремонт моста через реку Синюю начался в Красногородском районе

12:46, 07 октября 2026, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Синюю на 27-м километре дороги Красногородск – Мозули начался в Красногородском районе. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

На первом этапе строители возвели временный мост для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Старое сооружение уже демонтировано. Сейчас специалисты приступили к забивке свай для основания нового моста.

В рамках капремонта запланировано устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода с проезжей части, установка барьерных и перильных ограждений, а также наружное освещение и пешеходные тротуары.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2027 года.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».