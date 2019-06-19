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Общество

Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»

В отношении генерального директора «Псковавиа» Виктора Мартыненко возбуждено  уголовное дело. Его обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам компании с января по март текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Кирилла Чабана.

Установлено, что гендиректор «Псковавиа» не выплатил работникам предприятия зарплату в размере около 800 тысяч рублей, которые они заработали в течение первых трёх месяцев текущего года.

Уголовное дело в отношении Виктора Мартыненко возбуждено по части 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователи изъяли бухгалтерскую документацию авиакомпании и уже допросили её гендиректора, однако на данный момент он не задержан и не арестован. Также следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на два самолета Ан-26, которые принадлежат «Псковавиа».

В «Псковавиа» работает более 250 человек. Ранее там уже были проблемы с невыплатой зарплаты.

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