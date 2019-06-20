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Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки

Фото Александра Сидоренко

Штраф в размере 1,4 млн рублей по решению суда обязан выплатить инспектор взвода дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Пскову за получение взятки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

29 января 2017 около 12:00 полицейский обеспечивал безопасность дорожного движения рядом с домом № 71 на Рижском проспекте в Пскове. Там он остановил автомобиль Toyota, чтобы проверить документы водителя. При общении с ним, инспектор потребовал срочно составить и оформить комплект необходимых документов, якобы свидетельствующих об установленном факте управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом потребовал взятку – 20 тысяч рублей – за его незаконное бездействие.

Учитывая, что накануне водитель действительно употреблял алкоголь, то он выполнил указание сотрудника ДПС и вручил ему деньги. Псковский городской суд признал полицейского виновным в получении взятки (по пункту 2 части 5 статьи 290 УК РФ).

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