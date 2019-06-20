Патриотический форум «VЕЧЕR» пройдет в Псковской области 21-22 июня

13:49, 20 июня 2019, ПАИ

6-й региональный волонтёрский патриотический форум «VЕЧЕR» пройдёт в деревне Холматка Островского района на территории Военно-исторического музея-заповедника 21-22 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, одна из основных целей форума – координация работы патриотических объединений из разных муниципалитетов.

На форуме пройдут тренинги по волонтёрству, проектной работе, инновационным методам патриотического воспитания молодёжи и грантовой поддержке. Помимо этого, в рамках форума состоится встреча активных пользователей приложения «ON Russia» – там спикеры расскажут о существующих приложениях и онлайн-интеграторах, помогающих объединять молодых людей в сообщества.

Участники мероприятия смогут принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти», акции «Красная гвоздика», посетить экспозиции Военно-исторического музея-заповедника. Для участников форума проведут уроки памяти в рамках всероссийского проекта «Живая деревня», посвящённого городам, сёлам и деревням, уничтоженным на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

В форуме примут участие представители районов Псковской области, активно задействованные в волонтёрской и патриотической работе.

Организаторы форума – Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден» при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».