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Общество

Псковским управляющим компаниям поручили усилить работу в преддверии Ганзы

В преддверии Ганзейских дней глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил управляющим компаниям, чьи территории входят в праздничные пространства, обратить внимание на скос травы, закрашивание надписей и граффити, вывоз мусора со стихийных свалок и огораживание потенциально опасных для пешеходов участков. Контрольные задачи для последнего этапа подготовки города к празднику и итоговую информацию он озвучил на на очередном рабочем совещании с управляющими организациями 20 июня.

В совещании приняли участие и. п. главы города Елена Полонская, заместитель главы администрации города Валентина Зубова, замначальника Управления городского хозяйства Антон Ляугминас, руководители управляющих компаний Пскова.

«Мы несём ответственность не только за успешное проведение Ганзейских дней, но и за обеспечение безопасности гостям и жителям Пскова, а в первую очередь - нашим детям, которые играют и бегают во дворах рядом с открытыми люками и сараями в аварийном состоянии», - обратился Александр Братчиков к участникам совещания. По его словам, нужно уделить предельное внимание опасным участкам строительства и местам, где ведутся работы по перекладке труб.

Валентина Зубова попросила руководителей и представителей управляющих организаций Пскова серьезно и ответственно отнестись к мероприятиям заключительного этапа подготовки города к празднику. В числе необходимых работ - уборка дворов, упавших веток деревьев, очистка дверей и входных групп от наклеек, объявлений, осмотр цокольных этажей зданий на предмет захламленности и грязи.

Затем представители управляющих компаний рассказали о проводимой работе. «Все недоделки активно устраняются, работа ведется в режиме нон-стоп», - заверил один из руководителей УК.

Также речь зашла о взаимодействие аварийных служб на время проведения праздничных мероприятий. «Все должны быть на связи в это время», - заявил Александр Братчиков. Он подчеркнул, что каждой управляющей компании нужно предоставить список дежурных диспетчеров и рабочих, к которым можно будет обратиться в случае возникновения проблем для решения их ручном режиме.

 «Как встретим и проведем Ганзу, такие и дальнейшие отношения сложатся у нас с вами, такое мнение сложится и у губернатора о нас. Давайте не подведем его, себя и наш город Псков», - заключил глава городской администрации.

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