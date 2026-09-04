Почти 70 псковичей имеют более полусотни неоплаченных штрафов

19:03, 04 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из ФССП России по Псковской области проводят профилактические мероприятия в рамках постоянной работы по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

По данным ведомств, в регионе выявлено 68 физических лиц, у каждого из которых числится более 50 неоплаченных штрафов. Также зафиксированы задолженности у четырёх юридических лиц.

Цель акций – принять меры в отношении граждан, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения и не погасили накопившиеся штрафы.

В Госавтоинспекции подчёркивают: такие водители нередко полагают, будто их действия останутся безнаказанными, и демонстративно нарушают ПДД – это создаёт потенциальную угрозу безопасности на дорогах. Сейчас в отношении нарушителей принимаются предусмотренные законом меры.

Ранее сообщалось, что у невельчанина за пьяную езду изъяли автомобиль.