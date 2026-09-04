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Общество

Порядка ста спортсменов стали участниками первенства Псковской области по велоспорту

В Великих Луках в первенстве Псковской области по велосипедному спорту памяти заслуженного тренера России А. Г. Сидорова принимают участие воспитанники спортивных школ из Великих Лук, Пскова и Твери. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

  • Соревнования в Великих Луках
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
  • Соревнования в Великих Луках
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»
  • Соревнования в Великих Луках
    Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»

На старт выйдет около ста велосипедистов. Соревнования продлятся три дня и будут включать в себя индивидуальную гонку на время, групповую гонку и критериум.

Первенство проводится в Центре подготовки велосипедистов, в связи с этим учреждение будет закрыт для прогулок и тренировок в следующие часы: 4 сентября – с 13:00 до 18:00, 5 сентября – с 09:00 до 14:00, 6 сентября – с 09:00 до 14:00.

Организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать спортсменов. Вход для зрителей свободный.

Отметим, Алексей Сидоров – заслуженный тренер России, стоявший у истоков развития велосипедного спорта в Псковской области. Воспитанники Сидорова неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований. Первенство его памяти проводится в Великих Луках ежегодно и собирает сильнейших велогонщиков региона.

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