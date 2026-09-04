Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 5 сентября

17:33, 04 сентября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 5 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть западный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +13 до +18. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, температура ночью ожидается от +11 до +13 градусов, а днём прогнозируют от +16 до +18.

Как сообщалось ранее, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона.