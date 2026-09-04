Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 5 сентября
Облачная погода ожидается в Псковской области 5 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского гидрометцентра, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть западный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +13 до +18. Атмосферное давление будет низким.
В Пскове также пройдут кратковременные дожди, температура ночью ожидается от +11 до +13 градусов, а днём прогнозируют от +16 до +18.
Как сообщалось ранее, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона.
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