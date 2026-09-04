Надежда Васильева: В Народной программе сосредоточены многие запросы участников СВО

17:26, 04 сентября 2026, ПАИ

В Народной программе сосредоточены многие запросы участников и ветеранов СВО, заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева по итогам форума и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли в Пскове 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии ЕР.

«Все разделы программы очень серьёзно перекликаются между собой и отдать приоритет чему-то одному, наверное, просто невозможно. Но как руководителю филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области мне, конечно, особенно близок раздел «Наша победа», который посвящён поддержке ветеранов специальной военной операции. Мы работаем не со статистикой, не с цифрами на бумаге, а с конкретными судьбами наших героев», – сказала она.

Надежда Васильева также подчеркнула, что работа на местах плотно опирается на системную государственную политику, так как в Народной программе прописаны и закреплены меры поддержки, связанные с реабилитацией, трудоустройством, социальной адаптацией, поддержкой самих ветеранов, их родных и близких.

«Это, конечно, даёт уверенность в завтрашнем дне и говорит о том, что ни один человек, который вернётся из зоны специальной военной операции, не останется один на один со своими проблемами. Сегодня мы все делаем общее дело. Наши ребята на передовой защищают Родину, а мы здесь, в тылу, должны сделать всё, чтобы помочь им максимально быстро вернуться к полноценной мирной жизни», – отметила она.

Кроме того, важен и раздел «Крепкая семья», добавила Надежда Васильева. «Именно в нём собраны все приоритетные направления, которые важны для каждой женщины. Это здоровье близких, здоровье детей, забота о пожилых, домашний очаг, ощущение безопасности и устойчивости. Для меня очень важно, насколько комфортно и безопасно в нашей стране будут жить дети и пожилые люди», – сказала она.

По словам руководителя филиала фонда, в этом разделе прописаны не просто какие-то общие демографические слова, а вполне конкретные, пошаговые действия. В частности, это поддержка здоровья матери и ребёнка, развитие доступной среды вокруг детских садов и школ, поддержка многодетных семей, внимание к пожилым людям, развитие доступной среды для тех, кто особенно нуждается в заботе.

«Вообще Народная программа партии «Единая Россия» – это очень мощный, рабочий, живой документ. И в нём уже сейчас сосредоточены очень многие запросы участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Мы с этими запросами уже сегодня работаем практически ежедневно. И я уверена, что в ближайшие пять лет эта работа будет продолжена – системно, последовательно и по-настоящему адресно», – заключила Надежда Васильева.