Крестный ход в Великих Луках завершился благодарственным молебном

17:04, 04 сентября 2026, ПАИ

Крестный ход в Великих Луках завершился благодарственным молебном и праздничной трапезой, пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









Великолукский крестный ход в память всех святых заступников, священномучеников, новомучеников, подвижников благочестия и защитников города Великие Луки состоялся впервые.

С утра в крепости прошла литургия, а затем крестный ход (от руин собора Воскресения Господня в городской крепости через аллею у Вечного огня) с совершением литии возле памятника Александру Матросову – к Свято‑Вознесенскому собору.

4 сентября епархиальный совет установил как общеепархиальный день памяти священномученика Иоанна (Троянского), епископа Великолукского и Невельского, расстрелянного в этот день. Год назначения даты совпал с 100‑летием начала гонений на Русскую православную церковь.

Традиция крестных ходов с чудотворными иконами в Великих Луках насчитывает несколько столетий – в прежние времена в них участвовали тысячи горожан и жителей окрестностей. В этом году впервые было решено посвятить крестный ход всем святым покровителям города и земли Великолукской, её священномученикам, новомученикам и подвижникам.