Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Качество и технологии: Евгений Васильев – о том, как Народная программа изменит здравоохранение Псковской области

Вопрос качества и доступности медицины – один из первостепенных для Псковской области, ему посвящён раздел Народной программы, рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев по итогам форума и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли в Пскове 4 сентября.

«Мне особенно близок раздел Народной программы, который посвящён доступной качественной медицине. Для меня это дело всей моей жизни. Медицине я посвятил уже более двадцати лет, и, по сути, этот путь начался ещё со школьной скамьи, когда я понял, что хочу заниматься именно этим – помогать людям, отвечать за здоровье, быть полезным там, где от профессионализма и решений врача зависит очень многое», – приводит его слова пресс-служба регионального отделения партии ЕР.

Евгений Васильев. Фото: ПАИ

Евгений Васильев признаётся, что для него эта тема ещё и глубоко личная: «Я родился в Псковской области, живу здесь, работаю здесь, здесь растут мои дети, живёт моя семья. Поэтому для меня вопрос качества и доступности медицины – вопрос жизни нашего региона, наших семей, наших детей. Это вопрос того, как чувствует себя человек, когда ему нужна помощь, как быстро он может её получить, насколько современным будет лечение и насколько уверенно родители будут понимать, что их ребёнок находится в надёжных руках».

Евгений Васильев, занимающий пост главного врача Псковской детской областной клинической больницы, подчеркнул: сегодня особенно остро пришло осознание, насколько важна системная работа в здравоохранении. Речь идёт не только о зданиях, оборудовании и технологиях, но и о выстраивании всей системы помощи детям – от ранней диагностики и профилактики до специализированной медицинской помощи, реабилитации, сопровождения семьи и постоянного повышения качества работы медицинских учреждений.

Народная программа, по словам спикера, в этой части очень важна, потому что она говорит о конкретных вещах, которые действительно нужны людям. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, развитие первичного звена, укрепление специализированной медицинской помощи, повышение доступности диагностики, внедрение новых технологий и цифровых решений. Для Псковской области, где доступность медицины особенно важна не только в крупных городах, но и в районах, это имеет принципиальное значение, отметил главврач.

Отдельно Евгений Васильев подчеркнул, что медицина детства требует особого внимания: «Когда говорим о ребёнке, мы всегда говорим не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. От того, насколько качественно сегодня организована медицинская помощь детям, зависит здоровье следующего поколения, а значит, и будущее всей Псковской области. Поэтому всё, что касается переоснащения детских медицинских учреждений, повышения качества диагностики, развития профильной помощи, поддержки врачей и медицинского персонала, для меня является абсолютным приоритетом».

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы резюмировал: важно, чтобы жители Псковской области чувствовали, что медицина в регионе развивается, становится современнее, доступнее и надёжнее, а родители должны быть уверены в главном, что здоровье их детей находится под защитой.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Качество и технологии: Евгений Васильев – о том, как Народная программа изменит здравоохранение Псковской области
04 сентября 2026

Надежда Васильева: В Народной программе сосредоточены многие запросы участников СВО
04 сентября 2026

Наталья Мельникова назвала демографию главным направлением Народной программы
04 сентября 2026

Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание
04 сентября 2026

10 тысяч предложений псковичей: как голос жителей региона стал основой Народной программы
04 сентября 2026

Александр Козловский: Народная программа сформирована по запросам жителей

04 сентября 2026

Игорь Дитрих объяснил важность Народной программы для псковских семей
04 сентября 2026

«Впечатляет»: Александр Котов – о развитии территорий в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...