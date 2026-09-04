Качество и технологии: Евгений Васильев – о том, как Народная программа изменит здравоохранение Псковской области

18:01, 04 сентября 2026, ПАИ

Вопрос качества и доступности медицины – один из первостепенных для Псковской области, ему посвящён раздел Народной программы, рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев по итогам форума и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли в Пскове 4 сентября.

«Мне особенно близок раздел Народной программы, который посвящён доступной качественной медицине. Для меня это дело всей моей жизни. Медицине я посвятил уже более двадцати лет, и, по сути, этот путь начался ещё со школьной скамьи, когда я понял, что хочу заниматься именно этим – помогать людям, отвечать за здоровье, быть полезным там, где от профессионализма и решений врача зависит очень многое», – приводит его слова пресс-служба регионального отделения партии ЕР.

Евгений Васильев признаётся, что для него эта тема ещё и глубоко личная: «Я родился в Псковской области, живу здесь, работаю здесь, здесь растут мои дети, живёт моя семья. Поэтому для меня вопрос качества и доступности медицины – вопрос жизни нашего региона, наших семей, наших детей. Это вопрос того, как чувствует себя человек, когда ему нужна помощь, как быстро он может её получить, насколько современным будет лечение и насколько уверенно родители будут понимать, что их ребёнок находится в надёжных руках».

Евгений Васильев, занимающий пост главного врача Псковской детской областной клинической больницы, подчеркнул: сегодня особенно остро пришло осознание, насколько важна системная работа в здравоохранении. Речь идёт не только о зданиях, оборудовании и технологиях, но и о выстраивании всей системы помощи детям – от ранней диагностики и профилактики до специализированной медицинской помощи, реабилитации, сопровождения семьи и постоянного повышения качества работы медицинских учреждений.

Народная программа, по словам спикера, в этой части очень важна, потому что она говорит о конкретных вещах, которые действительно нужны людям. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, развитие первичного звена, укрепление специализированной медицинской помощи, повышение доступности диагностики, внедрение новых технологий и цифровых решений. Для Псковской области, где доступность медицины особенно важна не только в крупных городах, но и в районах, это имеет принципиальное значение, отметил главврач.

Отдельно Евгений Васильев подчеркнул, что медицина детства требует особого внимания: «Когда говорим о ребёнке, мы всегда говорим не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. От того, насколько качественно сегодня организована медицинская помощь детям, зависит здоровье следующего поколения, а значит, и будущее всей Псковской области. Поэтому всё, что касается переоснащения детских медицинских учреждений, повышения качества диагностики, развития профильной помощи, поддержки врачей и медицинского персонала, для меня является абсолютным приоритетом».

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы резюмировал: важно, чтобы жители Псковской области чувствовали, что медицина в регионе развивается, становится современнее, доступнее и надёжнее, а родители должны быть уверены в главном, что здоровье их детей находится под защитой.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.