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Экономика

Предприятия Пскова и Великих Лук примут участие в программе по повышению производительности труда

13 крупнейших производственных предприятий Псковской области вошли в список для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 10 из них расположены в Великих Луках: ЗАО «ЗЭТО; ООО «Велмаш-С»; ООО «Силовые машины — завод Реостат»; ЗАО «Опытный завод «Микрон»; АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»; ООО «ЖБИ-2»; ООО «Велторф»; ООО «Велрыбпром»; ООО «ВЛКЗ» и ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод». Еще три предприятия из Пскова: ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»; АО «Псковский Электромашиностроительный Завод»; ООО «Псков-Полимер».

Специалисты комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике собрали информацию об экономическом потенциале предприятий-участников, обновили аналитическую и статистическую информацию в рамках подготовки региональной программы. Произведены  расчеты и проработан механизм оказания государственной поддержки для предприятий-участников программы на 2020 год, разрабатывается актуальный перечень мероприятий программы.

Эта активность связана с тем, что в Псковской области идет работа по включению региона в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Администрация региона разработала и утвердила три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области». Реализация национального проекта в Псковской области запланирована в 2020 году. В этом году в нем принимают участие только пилотные регионы.

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