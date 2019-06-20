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Общество

Пожароопасную свалку обнаружила прокуратура в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе вблизи деревни Соино прокуратура обнаружила пожароопасную свалку мусора и сухой травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения требований пожарной безопасности вблизи земель лесного фонда около деревни Соино на территории сельского поселения «Пригородная волость». Там в пределах противопожарных расстояний имеется свалка мусора и сухой растительности.

Согласно российскому законодательству на территориях общего пользования поселений запрещается устраивать свалки отходов. В связи с этим прокуратура в адрес главы администрации Пригородной волости внесла представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

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