Кандидата от «Единой России» в Псковское областное Собрание депутатов определят 23 июня

10:46, 21 июня 2019, ПАИ

Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» в региональный парламент пройдет 23 июня в Пскове. Счетный участок будет работать в здании естественно-математического лицея №20 (улица Текстильная, 18) с 8:00 до 20:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Выдвинуться от «Единой России» готовы советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.

Довыборы по округу №2 (какие избирательные участки входят в его состав - узнать можно здесь) пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.