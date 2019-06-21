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Политика

Кандидата от «Единой России» в Псковское областное Собрание депутатов определят 23 июня

Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» в региональный парламент пройдет 23 июня в Пскове. Счетный участок будет работать в здании естественно-математического лицея №20 (улица Текстильная, 18) с 8:00 до 20:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Выдвинуться от «Единой России» готовы советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.

Довыборы по округу №2 (какие избирательные участки входят в его состав - узнать можно здесь) пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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