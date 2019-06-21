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Общество

Псковский губернатор оценил качество ремонта в Яммской школе

21 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество ремонта в Яммской средней общеобразовательной школы в рамках рабочей поездки в Гдовский район, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор школы Александр Сосницкий рассказал, что все работы сделаны хорошо, крыша не протекает, но есть некоторые проблемы с водостоками.

Михаил Ведерников поручил их проверить. Он поинтересовался, будет ли школа готова к 1 сентября, на что получил утвердительный ответ. «Хорошо, молодцы», - сказал глава региона.

Начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов также отметил, что с 1 сентября в кабинете ОБЖ появятся симуляторы.

Основное здание ямской школы было построено в 1950 году. Проектная мощность – 250 обучающихся. В 2018 году был проведен капитальный ремонт спортивного зала и кровли. Средства на эти цели в размере 1 млн 600 тыс. рублей по поручению губернатора были выделены из резервного фонда администрации Псковской области.

В 2019 году Гдовскому району на обновление материально-технической базы Яммской средней общеобразовательной школы  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» предусмотрены средства в размере 1 млн 599,45 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составит 15 тыс.рублей. Для включения в данную программу муниципалитет обязан провести подготовку класса для установки оборудования. В бюджете района на эти цели заложены денежные средства в сумме 450 тыс. рублей.

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